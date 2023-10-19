ДТЭК разработал программу для управления графиками отключений электроэнергии 

Компания "ДТЭК Киевские региональные электросети", которая прошлой зимой была оштрафована за несоблюдение графиков отключений электроэнергии, разработала программный продукт, который будет управлять графиками в случае их применения и обеспечит равномерное отключение потребителей.

Об этом на брифинге сообщил генеральный директор Виталий Шайда.

"Разработанный нами определенный программный продукт подсказывает диспетчеру, что и когда включать или выключать, и исключает его ошибку. Программу мы протестировали и будем использовать, если будут применяться графики отключений", - сказал Шайда.

По его словам, прошлогодняя ситуация показала, что диспетчеру трудно управлять графиками и лимитами, чтобы максимально обеспечить социальную справедливость.

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В то же время, отметил глава региональной компании, сделано все возможное, чтобы уменьшить количество потребителей, подключенных к объектам критической инфраструктуры, в результате чего к ним не применяли графики отключений.

"Мы уменьшили количество таких потребителей вдвое, но все равно в ноль не выйдем по техническим причинам. Этот вопрос решится со временем, в частности с развитием в Киевской области Smart Grid", - отметил Шайда.

Кроме того, учитывая существование многих вызовов на эту зиму, связанных с террором россиян, компания разработала ряд нестандартных мер для минимизации последствий возможных обстрелов энергосистемы.

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"Мы переформатировали наши бригады, закрепили за ними определенные населенные пункты, они там находятся. Если происходит авария, мы быстрее выезжаем и реагируем", - рассказал Шайда.

Также на 25% по сравнению с прошлым годом увеличен резервный аварийный запас, чтобы в случае повреждений иметь необходимое оборудование.

Кроме того, компания физически защитила силовое оборудование, трансформаторные ПС.

В "ДТЭК Киевские региональные электросети" также просят потребителей в случае необходимости сначала обращаться в чат-бот компании, на сайт, а уже потом звонить в колл-центр.

По словам гендиректора компании, несмотря на то, что коллцентр обеспечивает ответы на все звонки потребителей, много информации уже есть в других доступных источниках компании.

Напоминаем:

Из-за несоблюдения графиков отключений электроэнергии во время прошлого отопительного сезона НКРЭКУ оштрафовала, в частности, компанию "ДТЭК Киевские региональные электросети". Это было сделано по жалобам потребителей.

В конце июля "ДТЭК Сети" представила концепцию развития "умных сетей" (Smart Grid) на примере Киевской области.

Эта концепция может стать базовой для модернизации сетей во всех областях Украины.

Десятилетний план "ДТЭК Сети" предусматривает полное обновление электрической инфраструктуры Киевской области с инвестициями в 2,4 млрд евро и трехлетний пилотный проект в энергоузле Ирпень-Буча-Бородянка стоимостью 145 млн евро.