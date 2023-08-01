ДТЭК на примере Киевской области представил концепцию модернизации энергосетей

"ДТЭК Сети" презентовала концепцию развития "умных сетей" (Smart Grid) на примере Киевской области.

Концепция была презентована в ходе совещания по вопросам развития сетей операторов систем распределения, организатором которого была Государственная инспекция энергетического надзора.

Отмечается, что на основе представленной концепции может быть наработан общегосударственный технический стандарт для обновления распределительных сетей по всей территории Украины.

В "ДТЭК Сети" назвали такие главные преимущества инфраструктуры Smart Grid:

Реклама:

устойчивость сети, которая продолжает работать даже в случае повреждения или разрушения одного сегмента,

готовность к развитию ВИЭ, распределенной генерации, систем накопления энергии и осуществления зеленого энергоперехода,

качественно иной уровень услуг электроснабжения для клиентов.

Среди прочего, планируется замена всех воздушных линий на кабельные, более устойчивые к погодным условиям и другим катаклизмам.

100% клиентов будут обеспечены умными счетчиками.

"Жители Киевской области получат новую энергетическую инфраструктуру - эффективную и современную, с бесперебойным электроснабжением, значительно ниже аварийностью и высокой устойчивостью к угрозам", - рассказали в компании.

Реклама:

Например, после реализации концепции развития сетей для клиентов Киевской области среднее время отключений электроэнергии снизится с 1500 до 100 минут в год.

Десятилетний план "ДТЭК Сети" предусматривает полное обновление электрической инфраструктуры Киевской области с инвестициями в EUR2,4 млрд и трехлетний пилотный проект в энергоузле Ирпень-Буча-Бородянка стоимостью EUR145 млн.

На первом этапе проекта "ДТЭК Сети" разработают цифровую модель, которая будет диджитальным близнецом реальной распределительной сети.

"Такой подход поможет четко прогнозировать эффекты всех технических решений и инвестиций", - пояснили в компании.

Осенью этого года "ДТЭК Сети" планирует разработать цифровую модель пилотного проекта - энергоузла Ирпень-Буча-Бородянка.