Российскую "дочку" Google признали банкротом

Арбитражный суд Москвы 18 октября признал банкротом российскую "дочь" компании Google – ООО "Гугл".

Об этом сообщает российское агентство "Интерфакс".

Суд постановил открыть в отношении должника конкурсе производства сроком на пол года и утвердил конкурсным управляющим временного управляющего компанией.

Отчет конкурсного управляющего о ходе процедуры банкротства был назначен на 17 апреля 2024 года.

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На заседании представитель временного управляющего заявил, что в реестр кредиторов включены требования 861 кредитора, в настоящее время сумма требований около 53,6 млрд рублей.

Участники первого собрания кредиторов компании, на которые приходится 97,2% от общей суммы требований к ООО "Гугл", в августе решили обратиться в Арбитражный суд Москвы с ходатайством о признании компании банкротом и об открытии конкурсного производства.

Объем денежных обязательств российской "дочки" Google перед кредиторами и уполномоченными органами составляет около 20,2 млрд рублей.

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ООО "Гугл" обратилось в суд с заявлением о собственном банкротстве в июне 2022 года.

Напоминаем:

Российский суд оштрафовал Google Alphabet на 3 миллиона рублей (38 600 долл.) за то, что компания не удалила видео с YouTube, якобы пропагандируемые ЛГБТ и содержащие ложную информацию о военном вторжении в Украину.

В прошлом году российское подразделение корпорации Google – ООО "Гугл" – обратилось в арбитражный суд с заявлением о признании себя банкротом из-за невозможности выполнять денежные обязательства.