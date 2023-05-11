У Росії вчергове оштрафували Google: цього разу на 3 мільйони рублів

Російський суд оштрафував Google Alphabet на 3 мільйони рублів (38 600 дол) за те, що компанія не видалила відео з YouTube, які нібито пропагуються ЛГБТ та містять неправдиву інформацію про військове вторгнення в Україну.

Про це повідомляє Reuters.

За останній рік Москва наклала десятки штрафів на західні технологічні компанії в рамках спроби посилити контроль над тим, що російські користувачі дивляться в інтернеті.

Окрім ухвалення суворих законів про цензуру невдовзі після вторгнення в Україну, Росія також минулого року посилила свої закони проти того, що вона називає "пропагандою ЛГБТ".

Відповідно до нового закону, будь-які дії або поширення будь-якої інформації, які вважаються спробою пропагувати гомосексуалізм у громадських місцях, в інтернеті, фільмах, книгах або рекламі, може призвести до великого штрафу.

Російська прокуратура заявила, що Google відмовився видалити кілька відео, опублікованих на YouTube, у тому числі відео блогера, якого Москва вважає "іноземним агентом", про те, як одностатеві пари виховують дітей і про ЛГБТ-спільноту в Санкт-Петербурзі.

Нагадуємо:

Торік російський підрозділ корпорації Google - ТОВ "Гугл" - звернувся до арбітражного суду із заявою про визнання себе банкрутом через неможливість виконувати грошові зобов'язання.