США выделили более полумиллиарда долларов для восстановления украинской энергетики - Шмыгаль

Соединенные Штаты Америки выделили 522 миллиона долларов на закупку энергооборудования и защиты украинской энергосистемы.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания Президиума Конгресса местных и региональных властей.

"Мы на пороге тяжелой зимы. Благодаря поддержке партнеров мы совместно прошли прошлый, самый трудный отопительный сезон в нашей истории. Этой зимой имеем поддержку не только финансовую, но и восстановление энергетики.

Соединенные Штаты уже выделили 522 млн. долларов для закупки соответствующего энергетического оборудования, а также для поддержки и защиты нашей энергетической системы", — отметил глава правительства.

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Шмыгаль отметил, что Украина готова к отопительному сезону почти на 100%. Во время осенне-зимнего периода будут в работе все 9 блоков атомных электростанций. В общей сложности в энергосистему добавили 1,5 ГВт мощности из запланированных 1,7 ГВт.

"У нас достаточно ресурсов газа в хранилищах — 15,8 млрд кубометров. В то же время, планируем достичь уровня 16,5 млрд кубометров, что на 2 млрд кубометров больше плана, чтобы спокойно пройти эту зиму", — добавил премьер.

Также продолжается кампания по активной и пассивной защите энергообъектов, в частности Киевской области. Киевская область, по его словам, также среди лидеров в реализации проектов восстановления.

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Напоминаем:

Министерство энергетики опровергло информацию о применении в Украине стабилизационных графиков отключения электроэнергии, пока ресурса достаточно для потребностей потребителей.