Рада определила повестку дня на ближайшую неделю: госбюджет-2024, PEPы, церкви, ветераны

Верховная Рада на текущей пленарной неделе сосредоточится на первом чтении проекта государственного бюджета на 2024 год и планирует вынести на рассмотрение ряд других резонансных законопроектов.

Решение приняли на согласительном совете руководителей фракций и групп парламента.

Так, Верховная Рада на пленарной неделе сосредоточится на первом чтении проекта государственного бюджета на 2024 год.

Известно, что у депутатов есть не менее 1620 предложений к проекту государственного бюджета на 2024 год, которыми предусматривается увеличение расходов госбюджета на дополнительную сумму 12,5 триллионов гривен.

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Кроме того, Верховная Рада намерена решить судьбу законопроекта №10037 о перенаправлении налога на доходы физических лиц (НДФЛ) из местных в государственный бюджет.

Известно, что в проекте бюджета на 2024 год заложены доходы в размере 1,7 трлн грн, что на четверть больше, чем в смете на 2023 год. Такой рост объясняется прежде всего направлением военного НДФЛ из местных бюджетов в государственный бюджет.

Бюджетный комитет парламента рекомендовал Верховной Раде принять в целом законопроект №10037 и предложил с 2024 года оставлять 10% НДФЛ с денежного обеспечения военнослужащих в воинских частях.

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В то же время, законопроект об изъятии НДФЛ у громад существенно пересмотрели ко второму чтению.

Также, на повестку дня будет вынесен законопроект о деятельности религиозных организация №8371 авторства Кабинета министров. Этот документ предлагает не допускать деятельность в Украине религиозных организаций, аффилированных с Российской православной церквей (РПЦ).

Известно, что собрано около 186 подписей под обращением к председателю Верховной Рады с призывом о рассмотрении законопроектов по поводу запрета деятельности в Украине церквей, управляемых из Российской Федерации.

На повестке дня Верховной Рады будет также законопроект №9269-д о финансовом мониторинге политически значимых лиц (РЕР) - важного структурного маяка программы сотрудничества с МВФ.

Накануне в МВФ уже заявили, что срок выполнения этого структурного маяка на конец сентября не был соблюден. Специалисты МВФ очень рассчитывают, что реформа будет принята и реализована на практике без проволочек. В частности, Международный валютный фонд заявил о недопустимости попытки депутатов отсрочить финансовый

На пленарном заседании Верховная Рада также рассмотрит проект закона №10062 об автоматическом получении участника боевых действий.

Планируется заслушать министра по делам ветеранов.