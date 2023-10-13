Приватбанк запустил бесплатную доставку карт в 6 стран

Государственный Приватбанк запустил доставку платежных карт "Новой почтой" в шесть стран Европы.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

"Клиенты ПриватБанка теперь могут перевыпустить действующую платежную карту или открыть новую цифровую карту в Приват24 и получить "физическую" карточку через "Новую почту" в шести странах Европы, где из-за войны или других обстоятельств сейчас находится больше всего украинцев", - говорится в сообщении.

Заказ карт с доставкой за границу уже доступен в приложении "Приват24".

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Так, получить карту можно в отделениях Nova Post по любому адресу в Польше, Молдове, Литве, Германии, Чехии и Румынии.

До конца 2024 года доставка карт ПриватБанка за границу будет бесплатной.

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Государственный Приватбанк до конца года будет бесплатно отправлять карточки клиентам "Новой почтой" по Украине.

Приватбанк с 1 августа продлил период использования всех карточек на 2 года.