Приватбанк автоматично продовжив термін дії карток ще на 2 роки

Державний Приватбанк з 1 серпня продовжив період використання всіх карток на 2 роки.

Про це повідомляє пресслужба фінустанови.

"Клієнтам не потрібно зараз перевипускати картки, вони будуть працювати ще 24 місяці понад термін, що вказаний на картці", – йдеться в повідомленні.

За картками з подовженим терміном клієнтам доступні операції:

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оплата в магазинах по POS-терміналу;

зняття готівки в банкоматах;

операції в Приват24;

поповнення рахунку (будь-яким зручним способом).

У Приватбанк додали, що для оплат в інтернеті треба створити Digital-картку в Приват24 і переказати на неї кошти.

Нагадуємо:

ПриватБанк розпочинає виплати грошової допомоги для ВПО від міжнародної гуманітарної організації CARE через PrivatMoney.

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Державний Приватбанк до 15 серпня не стягуватиме комісію з нових користувачів сервісу прийому платежів "Термінал" у рамках підтримки бізнесу з Visa.