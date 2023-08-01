Приватбанк автоматично продовжив термін дії карток ще на 2 роки
Вівторок, 1 серпня 2023, 13:29 -
Державний Приватбанк з 1 серпня продовжив період використання всіх карток на 2 роки.
Про це повідомляє пресслужба фінустанови.
"Клієнтам не потрібно зараз перевипускати картки, вони будуть працювати ще 24 місяці понад термін, що вказаний на картці", – йдеться в повідомленні.
За картками з подовженим терміном клієнтам доступні операції:
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- оплата в магазинах по POS-терміналу;
- зняття готівки в банкоматах;
- операції в Приват24;
- поповнення рахунку (будь-яким зручним способом).
У Приватбанк додали, що для оплат в інтернеті треба створити Digital-картку в Приват24 і переказати на неї кошти.
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