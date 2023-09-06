Приватбанк до кінця року безкоштовно доставлятиме платіжні картки "Новою поштою"

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Державний Приватбанк до кінця року безкоштовно надсилатиме картки клієнтам "Новою поштою".

Про це повідомляє пресслужба банку.

"Клієнти Приватбанку, які перевипустили діючу платіжну картку чи відкрили цифрову картку через Приват24, можуть отримати "фізичну" картку з доставкою до поштомату чи відділення "Нової пошти", а до кінця року така послуга буде безкоштовною", - йдеться в повідомленні.

У банку нагадали, що з початку великої війни подовжили строк дії всіх платіжних карток, що дозволяє вільно користуватися карткою для оплати товарів та послуг в торговій мережі та зняття готівки.

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За необхідності перевипуску картки для активного шопінгу в інтернет магазинах, цифрову картку можна оформити миттєво у Приват24.

Крім цього, незабаром Приватбанк відкриє можливість замовлення доставки карток для клієнтів, які через війну чи інші причини зараз знаходяться за кордоном.

Нагадуємо:

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Державний Приватбанк з 1 серпня продовжив період використання всіх карток на 2 роки.