В "Укрбуде" объявили о возобновлении работы под новым брендом

Один из крупнейших застройщиков страны Государственное акционерное общество "Строительная компания "Укрбуд" объявил о возобновлении работы, но компания намерена сменить название, дискредитированное экс-руководителем Максимом Микитасем.

Об этом сообщил председатель наблюдательного совета ГАО "Строительная компания "Укрбуд" Виктор Лещинский, передает "Интерфакс-Украина".

Стратегия развития на пять лет и новое название "Укрбуда" будут утверждены до 1 января 2024 года.

"Название определено, но мы сможем его озвучить после его согласования (с Фондом госимущества, - ред.). Также обязательно компания подаст на регистрацию торговой марки по направлениям, которыми занимаемся, чтобы исключить ее использование в частном секторе (как это произошло с компаниями, связанными с Микитасем, - ред.)", - сказал Лещинский.

Реклама:

Лещинский отметил, что с середины лета этого года компания получила новое правление, менеджмент, что и позволило начать реформы.

"В ближайшее время должны получить на рынке абсолютно конкурентоспособного государственного оператора строительства", - сказал он.

По его словам председателя правления ГАО "Укрбуд" Андрея Ильина, компания активна уже сегодня.

Реклама:

"Сейчас восстанавливаем направление строительства. У нас уже в портфеле шесть выигранных тендеров, это объекты социальной и инженерной инфраструктуры", - сообщил Ильин.

В то же время строительство будет не единственным направлением деятельности обновленного "Укрбуда".

По словам Ильина, кроме непосредственно строительства важными направлениями теперь являются обучение рабочим специальностям, включая аттестацию и переаттестацию, и работа проектных институтов.

"На базе образовательных комбинатов будут сформированы квалификационные центры в каждом из регионов - Запорожье, Кривом Роге, Одессе, Сумах и Днепре. Проектные институты в составе компании, к сожалению, были в упадке. Сейчас формируется портфель заказов. Я ездил по регионам, общался со структурными подразделениями, мы проговорили планы развития проектного направления", - сказал Ильин.

Сейчас стратегический план развития компании на пять лет находится на рассмотрении в органе управления - Фонде госимущества.

"Команда начала менять позиции и подходы в работе. Наша цель - очистить механизмы управления компании, чтобы убрать все коррупционные риски, чтобы была прозрачная работа для всех партнеров, с которыми будем работать. Мы готовы пройти любой мощный аудит. Хотим внедрить современные технологии менеджмента проектами и наладить то положение дел, чтобы доверие к ГАО "Строительная компания "Укрбуд" было на самом высоком уровне", - сообщил Виктор Лещинский.

Он отметил, что предприятие должно получать прибыль, поэтому активно прорабатываются все направления строительства, проектирования и подготовки соответствующих кадров по эффективному управлению имуществом.

Напоминаем:

В январе 2023 года Фонд госимущества получил в управление "Укрбуд" как актив не подлежащий приватизации.

"Укрбуд" - это государственная корпорация, которая существует с 1991 года и занимается промышленным строительством в регионах Украины.

Во время руководства компанией в течение 2010-2016 годов скандальным президентом Максимом Микитасем девелоперским бизнесом "Укрбуда" на самом деле занималась частная компания "Укрбуд девелопмент", которая работала под "оболочкой" государственного бренда, но никакого отношения к государству не имела.

Речь шла о том, что частная компания использовала государственный бренд, а бизнес строила частная компания.

Назначение Микитася произошло через три месяца после избрания Виктора Януковича президентом.

В 2019 году компания начала переносить сроки ввода в эксплуатацию домов на год и более.

В ноябре 2019 года инвесторы "Укрбуда" зарегистрировали петицию на сайте президента, в которой призвали Владимира Зеленского разобраться в критической ситуации вокруг "Укрбуда", а в декабре устроили митинг под стенами Офиса президента.

У компании "Укрбуд девелопмент" на стадии строительства осталось 26 объектов, 25 из них - жилые комплексы, один - бизнес-центр.

Впоследствии объекты "Укрбуда" были переданы для достройки другому столичному строительному гиганту - компании "Киевгорстрой".

В феврале 2022 года стало известно, что финансовая компания "Житло-капитал", которая распоряжалась средствами инвесторов "Укрбуда", прекратила переводить их "Киевгорстрою".

В апреле 2023 года Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) сообщила, что "Житло-капитал" передала средства своего оперативного резерва ООО "Касса народной помощи", которая является небанковским учреждением.

Регулятор потребовал от "Житло-капитала" вернуть средства и разместить 3,7 млрд грн на депозитах.

В августе 2023 года Хозяйственный суд Киева признал ФК "Житло-Капитал" кредитором "Укрбуд Девелопмент", что дало право инвесторам "Укрбуда" претендовать на возмещение. 30 августа 2023 года при участии ООО "ФК "Житло-Капитал" состоялось общее собрание кредиторов ООО "Укрбуд Девелопмент", которое находится в процедуре банкротства.

В сентябре 2023 года НКЦБФР официально объявила о приостановлении лицензии финансовой компании "Житло-Капитал", которая отвечала за финансирование достройки объектов "Укрбуда".

В то же время после приостановления лицензии "Житло-Капитал" не освобождается от выполнения обязанностей, которые предусматривались ранее заключенными договорами управления имуществом.

Читайте также:

20 тысяч покупателей квартир и не крутящиеся краны. Что происходит с "Киевгорстроем"?

Куда исчезли деньги "Укрбуда"?