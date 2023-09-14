Деньги "Укрбуда" тратились не по назначению: НКЦБФР объяснила, с кого спрашивать

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку официально объявила о приостановлении лицензии финансовой компании "Житло-Капитал", которая отвечала за финансирование достройки объектов "Укрбуда".

Об этом сообщается на сайте НКЦБФР.

Комиссией установлено, что компания "Житло-Капитал" системно нарушала законные права своих инвесторов:

использовала средства фонда финансирования строительства не по целевому назначению,

не сообщала вкладчиков в строительство о переносе сроков сдачи в эксплуатацию объекта строительства,

осуществляла финансирование объектов строительства с 2015 года по настоящее время без наличия всех необходимых документов, в частности тех, которые подтверждают право сооружения на земельном участке объекта жилищного строительства.

"В Комиссию поступали многочисленные жалобы от доверителей относительно управляющего фонда финансирования строительства", - отметили в НКЦБФР.

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Также Комиссией установлено, что "Житло-Капитал", нарушая требования законодательства, хранила оперативные резервы фонда финансирования строительства на счетах, открытых в небанковском финансовом учреждении ООО "Касса народной помощи". Речь идет о средствах в размере около 3,7 млрд грн.

При этом НБУ аннулировал лицензию "Касса народной помощи" в марте 2021 года и через месяц исключил общество из Государственного реестра финансовых учреждений.

В сообщении НКЦБФР отмечается, что после приостановления лицензии "Житло-Капитал" не освобождается от выполнения обязанностей, предусмотренных ранее заключенными договорами управления имуществом. Реклама:

В то же время с момента остановки лицензии компании запрещено создавать новые фонды финансирования строительства, увеличивать количество объектов строительства в уже созданных фондах и запрещено заключать новые договоры с учредителями управления имуществом.

Напоминаем:

Тем временем "Киевгорстрой" хочет получить 400 млн грн на достройку наследия "Укрбуда", в частности - от финансовой компании "Житло-капитал".

Инвесторы "Укрбуда" до 2019 года и позже переводили средства на счета управляющего ФФС - финансовой компании "Житло-капитал". С февраля 2022 года она прекратила переводить средства "Киевгорстрою", сообщили в холдинге.

В апреле 2023 года Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку сообщила, что "Житло-капитал" передала средства своего оперативного резерва ООО "Касса народной помощи", которая является небанковским учреждением.

Регулятор требовал от "Житло-капитала" вернуть средства и разместить 3,7 млрд грн на депозитах.

В августе 2023 года Хозяйственный суд Киева признал ФК "Житло-Капитал" кредитором "Укрбуд Девелопмент", что дало право инвесторам "Укрбуда" претендовать на возмещение. 30 августа 2023 года при участии ООО "ФК "Житло-Капитал" состоялось общее собрание кредиторов ООО "Укрбуд Девелопмент", которое находится в процедуре банкротства.

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