Инвестфонд Фридмана и Авена в прошлом году получил рекордный убыток на $8 миллиардов

Фридман и Авен Тасс

По итогам 2022 года холдинг LetterOne, который владеет иностранными активы подсанкционного российского олигарха Михаила Фридмана и его партнеров, получил 7,85 млрд долларов чистого убытка.

Об этом пишет Forbes Russia.

Годом ранее, в 2021-м, фонд получил прибыль в 4,56 млрд долл.

В прошлом году чистая стоимость активов фонда упала до 18,65 млрд долл - самого низкого показателя с момента создания LetterOne в июне 2013 года.

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Изначально совладельцами LetterOne были Фридман, Герман Хан, Алексей Кузьмичев, Петр Авен и их младшие партнеры. В марте 2022 года, после попадания под санкции, все четверо вышли из состава совета директоров инвестиционного фонда. Затем Хан и Кузьмичев передали свои доли в LetterOne младшему партнеру Андрею Косогову, который не попал под санкции.

По данным отчета LetterOne за 2022 год, упала стоимость всех ключевых активов, за исключением акций турецкого оператора связи Turkcell. Наибольший убыток из-за переоценки стоимости принесли инвестиции в фонды private equity - 2,47 млрд долл, и доля в немецкой нефтегазовой компании Wintershall Dea - 2,33 млрд долл.

Суммарный же убыток достиг 7,85 млрд долл. Это самый большой годовой убыток в финансовой истории LetterOne. До этого худшим годом был 2014-й - тогда фонд получил убыток в 6,1 млрд долл.

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Напоминаем:

Оператор мобильной связи lifecell заявил, что продолжает работать в обычном режиме после наложения ареста на корпоративные права подсанкционных российских олигархов Фридмана, Авена и Косогова.

Накануне стало известно, что среди арестованных судом активов, принадлежавших подсанкционным российским олигархам Михаилу Фридману, Петру Авену и Андрею Косогову, кроме "Киевстара", есть еще один мобильный оператор – lifecell.

Суд наложил арест на все корпоративные права в Украине, принадлежавшие подсанкционным российским олигархам Михаилу Фридману, Петру Авену и Андрею Косогову, которые входят в окружение президента РФ Владимира Путина и финансируют российскую агрессию.

Экономическая правда