В lifecell прокомментировали арест корпоративных прав российских олигархов: "Не имеют никакого контроля"

Оператор мобильной связи lifecell заявил, что продолжает работать в обычном режиме после наложения ареста на корпоративные права подсанкционных российских олигархов Фридмана, Авена и Косогова.

Об этом сообщает пресс-служба мобильного оператора.

В lifecell заявили, что компания полностью принадлежит одной из крупнейших компаний Турции в области телекоммуникационных и технологических услуг – Turkcell. 54% акций Turkcell находятся в свободном обращении на Стамбульской и Нью-Йоркской фондовых биржах.

Фонд благосостояния Турецкой Республики (TWF) владеет 26,2% акций Turkcell, что дает ему право назначать большинство членов совета директоров и номинировать председателя правления. Остальные 19,8% акций Turkcell принадлежат IMTIS Holdings S.à.r.l., компании, в свою очередь полностью принадлежащей International Mobile Telecom Investment Stichting Administratiekantoor (нидерландский фонд), не имея в нем мест в совете директоров и никаких привилегий, контроля или влияния на Turkcell или lifecell.

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"Таким образом, Михаил Фридман, Петр Авен и Андрей Косогов не имеют никакого контроля или влияния на Turkcell и lifecell. Кроме того, обе компании строго соблюдают установленные механизмы комплаенса и внутреннего контроля, введенные органами власти США, Великобритании, ЕС и Украины", – добавили в пресс-службе оператора связи.

lifecell продолжает работать и предоставлять услуги связи для миллионов абонентов в Украине и за границей.

"Команда lifecell делает все возможное, чтобы обеспечить стабильную работу сети, понимая, насколько важна связь для людей во время войны", - добавили в компании.

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Напоминаем:

Накануне стало известно, что среди арестованных судом активов, принадлежавших подсанкционным российским олигархам Михаилу Фридману, Петру Авену и Андрею Косогову, кроме "Киевстара", есть еще один мобильный оператор – lifecell.

Суд наложил арест на все корпоративные права в Украине, принадлежавшие подсанкционным российским олигархам Михаилу Фридману, Петру Авену и Андрею Косогову, которые входят в окружение президента РФ Владимира Путина и финансируют российскую агрессию.