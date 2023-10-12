Блэкауты зимой возможны, но они будут кратковременные - министр энергетики

Министр энергетики Герман Галущенко говорит, что Украина подготовилась к возможным блэкаутам зимой, которые могут стать следствием российских атак на энергетику, а потому отключения электроэнергии не будут длительными.

Об этом министр заявил в эфире телемарафона.

"Безусловно, если будут массированные удары, действительно нанесут существенный вред энергосистеме - возможны блэкауты. Но мы готовим все для того, чтобы они имели... они и будут иметь кратковременный характер, и для того, чтобы максимально быстро восстанавливать", - сказал Герман Галущенко.

По словам министра, сейчас проводятся тренировки для подготовки "к любым решениям".

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"Будем по ходу реагировать и принимать решения", - сказал глава Минэнерго.

Напоминаем:

Ранее генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко также отмечал, что были разработаны определенные решения на случай возможных блэкаутов зимой.

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А глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко рассказал, что Украина впервые в мире выстроила физическую защиту энергообъектов и резервные схемы питания.

Прошлой зимой, несмотря на графики отключения электроэнергии, которые действовали до марта, настоящий блэкаут в стране произошел только один раз - 23 ноября. Он длился менее суток благодаря профессиональной работе специалистов "Укрэнерго".