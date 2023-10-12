В ДТЭК инвестировали рекордную сумму в подготовку к зиме, но говорят, что будет хуже, чем в прошлом году

ДТЭК инвестировал рекордные 20 млрд грн в подготовку к отопительному сезону 23/24, но в компании предупреждают, что прохождение зимы будет хуже, чем в предыдущем сезоне.

Об этом сообщил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко во время пресс-конференции в Киеве.

"Эта зима, наверное, будет тяжелее прошлой. Готовимся не только мы, но и наши враги. Думаю, удары будут более интенсивными. Кроме того, у нас из-за предыдущих обстрелов меньшие резервы мощности", - сказал он.

В то же время Тимченко отметил, что, компания нашла решение, что делать в случаях блэкаута, и многому научились на протяжении прошлой зимы.

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"Мы многому научились, и даже для таких ситуаций, которые были 23 ноября (блэкаут, - ред.), мы нашли решение", - отметил глава энергохолдинга.

"Наши люди стали еще более профессиональными и опытными. Этой зимой оккупанты могут повторить свой энергетический террор и энергетики к этому готовы. Все, кто стоит на щите управления ТЭС во время обстрелов, кто спускается в шахту, кто бурит скважины и добывает газ, выезжает на ремонт сетей - готовы дать отпор врагу", - подчеркнул генеральный директор ДТЭК.

Также энергетики надеются на усиление ПВО.

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"Хотя систем ПВО может быть недостаточно для возможной интенсивности обстрелов, ситуация с этим видом защиты начала улучшаться с прошлого года и улучшается с каждым месяцем", - добавил Тимченко.

В целом ДТЭК инвестировал рекордные 20 млрд грн в подготовку к отопительному сезону 23/24.

В ремонтную кампанию теплоэлектростанций инвестировано 3,9 млрд грн. Готовность тепловой генерации достигает 84%.

Вдвое выросли инвестиции в угольные шахты - до 7,4 млрд грн. За 9 месяцев текущего года введено в работу 18 новых лав, еще 9 будет запущено до конца года. Кроме того, ДТЭК импортирует 210 тыс. тонн угля для стабильного прохождения зимы.

Темпы бурения газовых скважин выросли в 3 раза по сравнению с прошлым годом. В этом году будет пробурено 9 скважин.

Также началось бурение первой нефтяной скважины. В общем инвестиции в газодобычу выросли до 5,5 млрд грн.