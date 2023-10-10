Украина впервые в мире выстроила физическую защиту энергообъектов и резервные схемы питания - КГВА

С учетом опыта прошлой осени-зимы, когда Россия шесть месяцев подряд наносила удары по энергетической инфраструктуре, Украина впервые в мире выстроила физическую защиту энергообъектов и резервные схемы питания.

Об этом сообщил глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко, комментируя перспективы, как Украина будет переживать текущий осенне-зимний период.

Это, по его словам, один из главных вопросов, который изрядно волнует граждан.

"Но прошлая зима принесла нам, как беду, так и опыт. Вместе с энергетиками и коммунальщиками проведены работы для восстановления работоспособности киевских ТЭЦ", - отметил Попко.

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Он отметил, что за весну и лето Украина впервые в мире создала физическую защиту для энергетической инфраструктуры

"Были выстроены сооружения физической защиты энергообъектов (впервые в мире)", - отметил глава КГВА.

Кроме того, были подготовлены схемы резервного питания и варианты преодоления возможных последствий - также впервые в мире.

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"Наши приоритеты в этом году - физическая защита важных объектов и резервирование сетей", - отметил Попко.

В то же время, по его словам, это будет консолидация усилий - противовоздушной обороны, власти, энергетиков и коммунальных служб.

Напоминаем:

С октября прошлого года по март 2023 года - шесть месяцев подряд энергетическая инфраструктура Украины (и Киева в частности) была главным объектом воздушных агрессий врага.

Рашистские массированные атаки ракетами и дронами повредили около 63% энергетических мощностей только в Киеве.

Как отмечали "Укрэнерго", тысячи их сотрудников работали 24/7, чтобы подготовить изуродованную энергосистему к нынешнему отопительному сезону. Магистральные сети "Укрэнерго" готовы передавать зимние увеличенные объемы электроэнергии.