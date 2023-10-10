Війна в Ізраїлі стала випробуванням для соцмережі Маска, яке вона провалила – Bloomberg

В результаті нападу ХАМАСу в Ізраїлі у соцмережі X (Twitter) з'явилася велика кількість дезінформації та плутанини. Це показало, що зміни політики, внесені Маском, зробили її ненадійною під час кризи.

Про це пише Bloomberg.

Видання зазначає, що після того, як бойовики ХАМАСу вдерлися в Ізраїль, у соціальній мережі з'явилися неперевірені фото і відео ракетних авіаударів, руйнування будівель.

У багатьох постах використовувались старі зображення збройного конфлікту, видаючи їх за нові, і просували їх анонімні акаунти, які мали сині галочки.

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До купівлі Маском Twitter, синя галочка означала, що акаунту можна довіряти, оскільки він верифікована особа, медіа чи бізнес. Проте тепер галочку можна просто купити за підписку. В результаті кількість акаунтів із нею, що поширюють дезінформацію, зросла.

За словами дослідника який вивчав вірусні неправдиві повідомлення в соціальних мережах Майка Ротшильда, новина про напад на Ізраїль була "першим справжнім випробуванням для X Маска, і вона вражаюче провалилася".

Щобільше, сам Маск рекомендував користувачам стежити за акаунтами, відомими за поширення неправдивої або оманливої інформації, в недільному пості, який згодом був видалений.

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Нагадаємо:

Уряд Індії звернувся до соціальних мереж X (Twitter), YouTube і Telegram з проханням переконатися, що на їхніх платформах немає матеріалів про сексуальне насильство над дітьми.