Microsoft перестал продлевать лицензии компаниям из России

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Корпорация Microsoft с 30 сентября перестала продлевать лицензии российским компаниям.

Об этом пишут профильное российское издание DTF, а также российское пропагандистское агентство "ТАСС" со ссылкой на письмо компании своим корпоративным клиентам в РФ.

По словам "ТАСС", еще в августе служба техподдержки Microsoft Online Services начала рассылать письма, в которых корпоративных клиентов уведомляли о том, что компания "больше не сможет принимать платежи банковским переводом на местный банковский счет в качестве способа оплаты услуг Microsoft в РФ".

Это означает, что российские клиенты корпорации не смогут восстановить имеющиеся подписки на корпоративные сервисы вроде Microsoft 365, добавляет DTF.

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В Microsoft прокомментировали непродление лицензий тем, что "придерживаются санкционного режима в отношении РФ". В компании также напомнили, что продажи всех ее продуктов и услуг в РФ приостановлены.

При этом в российском офисе Microsoft не ответили на вопрос, планирует ли компания пересмотреть это решение.

Министр цифрового развития РФ Максут Шадаев заявил, что "все понимали, что к этому идет". Он утверждает, что у российских компаний было полтора года на подготовку.

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Министр также утверждает, что у РФ есть альтернатива программным продуктам от Microsoft - по его словам, некоторые из российских компаний уже перешли на российские операционные системы на базе ОС Linux.

Напомним:

В апреле 2023 года компания Microsoft прекратила гарантийное обслуживание консолей Xbox в России.

Сообщалось, что американская корпорация Microsoft существенно сокращает свой бизнес в России, присоединяясь к перечню известных технологических компаний, которые сокращают деятельность или вовсе уходят из РФ после ее вторжения в Украину.

Экономическая правда