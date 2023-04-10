Microsoft прекратила гарантийное обслуживание Xbox в России

Компания Microsoft прекратила гарантийное обслуживание консолей Xbox в России.

Об этом пишут "Известия" со ссылкой на техническую поддержку корпорации, информацию также подтвердили пользователи и ритейлеры.

"Гарантийное обслуживание консолей, в том числе ввезенных в РФ официально, более недоступно из-за текущей ситуации. Рекомендуем владельцам приставок обращаться в магазин, где их покупали", - заявил представитель техслужбы.

Подтвердили наличие проблемы и владельцы гаджетов. Один из них не смог сдать консоль в сервис Microsoft на обслуживание, несмотря на то, что покупал его официально и с гарантией от производителя, пишет издание.

"Мой Xbox Series X стал периодически перезагружаться. Я решил, что стоит обратиться за официальным техобслуживанием, поскольку гарантия на товар у меня действует вплоть до 2024 года. Я начал заполнять данные о том, где нахожусь и по какому адресу у меня можно забрать товар. После заполнения всех строк на странице было написано, что вариантов доступного обслуживания нет", - рассказал "Известиям" владелец Xbox.

Далее ему были предложены варианты самостоятельного ремонта, в частности такие, как "стряхнуть с консоли пыль" и "перезагрузить девайс".

Напомним:

Корпорация Microsoft планирует сокращать свой российский бизнес, пока от него ничего не останется.

Американская корпорация Microsoft существенно сокращает свой бизнес в России, присоединяясь к перечню известных технологических компаний, которые сокращают деятельность или совсем уходят из РФ после ее вторжения в Украину.

Экономическая правда