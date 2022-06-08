Microsoft существенно сокращает свой бизнес в России – Bloomberg

Американская корпорация Microsoft существенно сокращает свой бизнес в России, присоединяясь к перечню известных технологических компаний, сокращающих деятельность или совсем уходящих из РФ после ее вторжения в Украину.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на заявление компании.

"В результате изменений в экономических перспективах и влияния на наш бизнес в России, мы приняли решение значительно сократить наши операции в России", - говорится в сообщении компании.

"Мы будем продолжать выполнять наши существующие договорные обязательства с российскими клиентами, пока приостановка новых продаж остается в силе", - добавили в Microsoft.

По словам представителя компании, пострадают более 400 сотрудников.

"Мы тесно сотрудничаем с пострадавшими сотрудниками, чтобы обеспечить уважительное отношение к ним и нашу полную поддержку в это сложное время", - говорится в заявлении Microsoft.

В марте компания приостановила продажу новейших товаров и услуг в России, но продолжала поддерживать имеющихся клиентов и свои кабинеты.

"Американские компании в технологических и других областях прекращают свою деятельность в России после ее вторжения в Украину.

IBM заявила, что начинает останавливать свои бизнес-операции. Apple Inc. и Nike Inc. прекратили продажи. Немецкий производитель программного обеспечения для бизнеса SAP SE заявил в апреле, что принимает меры к "упорядоченному завершению" своей деятельности в России, планируя прекратить поддержку локальных продуктов в стране и одновременно сворачивая облачные услуги", - пишет Bloomberg.

Экономическая правда