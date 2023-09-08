Президент Евросовета назвал "откровенно скандальными" атаки РФ на порты Украины после выхода из зерновой сделки

Россия должна прекратить блокаду и обстрелы украинских портов, поскольку блокада экспорта украинского зерна ставит под угрозу голода жизни около 250 млн человек в развивающихся странах.

Об этом заявил президент Европейского совета Шарль Мишель на пресс-конференции перед началом встречи G20 в пятницу в Нью-Дели, передает "Интерфакс-Украина".

"Непосредственно сейчас Россия продолжает атаковать суверенное государство - Украину, убивая людей, разрушая города. Поэтому ЕС в дальнейшем будет решительно поддерживать Украину и оказывать все более жесткое давление на Россию. Кремлевская война поражает жизнь далеко за пределами Украины, включая Южную Азию. Более 250 млн человек стоят перед острой продовольственной опасностью", - сказал Мишель.

Он назвал "откровенно скандальной" ситуацию, когда Россия после выхода из "Черноморской зерновой инициативы" блокирует и атакует украинские морские порты.

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"Это должно прекратиться, корабли должны иметь свободный доступ к Черному морю и доставить, по инициативе Антониу Гуттериша и ООН, 32 млн тонн (украинского зерна - ред.) на рынок, особенно в развивающиеся страны. В этом контексте предложение Кремля предоставить миллион тонн зерна для Африки абсолютно цинично", - подчеркнул Мишель.

Он также отметил, что ЕС наращивает усилия для предоставления украинскому продовольствию альтернативных экспортных путей. По его информации, "коридорами солидарности" уже было экспортировано 41 млн тонн украинского зерна.

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9 сентября, в Нью-Дели начинается двухдневная встреча G20, во время которой лидеры стран мира обсудят, в частности, российскую агрессию против Украины и ее последствия для мировой экономики и глобальной безопасности.

9 сентября стало также известно, что ООН ведет тайные переговоры с Российской Федерацией о заключении соглашения, в рамках которого в обмен на возобновление зерновой сделки террористическому режиму Владимира Путина будут отменены краеугольные санкции, введенные после широкомасштабного вторжения в Украину.