НАПК внесло в перечень международных спонсоров войны турецкого производителя стекла

Şişecam

Национальное агентство по предотвращению коррупции внесло в перечень международных спонсоров войны турецкого производителя стекольной и химической продукции Şişecam Group.

Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

"Компания продолжает вести бизнес с РФ и остается крупнейшим в России экспортером в своей отрасли", - говорится в сообщении.

Şişecam Group занимает второе место в мире по объемам производства стеклянной посуды, пятое место среди производителей стеклянной тары и листового стекла, а также мировой лидер в производстве кальцинированной соды и химических веществ на основе хрома.

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Доход компании за 2022 год увеличился до 3,6 млрд долл., чистая прибыль увеличилась до 740 млн долл.

С начала российской агрессии в 2014 году, Sisecam Flat Glass производит производство в направлении архитектурно-строительного и автомобильного стекла в России на ОЭЗ "Алабуга" в Республике Татарстан. Там же производятся ударные дроны типа Shahed, которыми россияне регулярно атакуют Украину.

В России консолидированные объемы производства листового стекла, стеклотары и посуды из стекла компании Şişecam превышают 1,5 млн тонн в год, а общие объемы инвестиций превышают 1,25 млрд долл. Компания обеспечивает рабочие места для 3414 работников на своих заводах в РФ, тем самым создавая рабочие места и поддерживая экономику государства-террориста", – констатируют в НАПК.

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Дочерние компании Şişecam Group, производящие листовое стекло, посуду из стекла и стеклянной тары, в прошлом году уплатили более 11,2 млн долл налогов в российский бюджет.

"Учитывая, что ведение войны очень дорого обходится России, а замороженные активы и внедренные санкции продолжают давить на экономику агрессора, Россия очень рассчитывает на получение дополнительных средств для своего бюджета, в частности благодаря уплате налогов такими компаниями.

Также российские законы требуют от работодателей сотрудничать с властями в мобилизационной кампании, передавая личные данные работников военкомату.

Несмотря на то, что иностранная компания может утверждать, что власти не обращались к ней с такими вопросами, чем дольше компания остается в России, тем труднее будет объяснить, что ей удалось обойти требования этих законов.

Кроме этого, никаких попыток осудить войну России против Украины от руководства Şişecam Group так и не было.

Напоминаем:

Нацагентство по предотвращению коррупции (НАПК) внесло американские компании PepsiCo и Mars в перечень международных спонсоров войны.

Ранее НАПК внесло в перечень международных спонсоров войны две ведущие мировые табачные компании: Philip Morris International и Japan Tobacco International. Обе компании продолжают вести бизнес в России и платить в бюджет значительные налоги.