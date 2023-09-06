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Рынок новых грузовых авто в августе сократился: какие марки покупали чаще всего

Среда, 6 сентября 2023, 15:03 - Анастасия Жарикова

В августе рынок новых коммерческих автомобилей упал на 2% по сравнению с июлем. Всего за месяц было реализовано 955 грузовых и спецавтомобилей.

Об этом сообщает Ассоциация автомобилепроизводителей "Укравтопром".

"В то же время по сравнению с августом прошлого года, регистрации новых коммерческих авто увеличились почти вдвое", - отметили в Ассоциации.

Однако отставание от показателя довоенного августа 2021 г. в этом сегменте автомобильного рынка составляет 29%.

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В ТОП-5 рынка новых коммерческих авто в прошлом месяце вошли автомобили марок:

  • RENAULT – 191 ед;
  • SCANIA – 98 ед;
  • MERCEDES-BENZ – 84 ед.;
  • VOLKSWAGEN – 73 ед.;
  • FORD – 72 ед.

Всего за 8 месяцев года украинский парк грузовых и спец. автомобилей пополнили 7120 новых машин, что на 65% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Напоминаем:

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В августе 2023 года украинский автопарк пополнили более 21 тыс. легковых автомобилей, которые были ввезены из-за границы.

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Укравтопром автомобили импорт
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