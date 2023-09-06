Рынок новых грузовых авто в августе сократился: какие марки покупали чаще всего

В августе рынок новых коммерческих автомобилей упал на 2% по сравнению с июлем. Всего за месяц было реализовано 955 грузовых и спецавтомобилей.

Об этом сообщает Ассоциация автомобилепроизводителей "Укравтопром".

"В то же время по сравнению с августом прошлого года, регистрации новых коммерческих авто увеличились почти вдвое", - отметили в Ассоциации.

Однако отставание от показателя довоенного августа 2021 г. в этом сегменте автомобильного рынка составляет 29%.

Реклама:

В ТОП-5 рынка новых коммерческих авто в прошлом месяце вошли автомобили марок:

RENAULT – 191 ед;

SCANIA – 98 ед;

MERCEDES-BENZ – 84 ед.;

VOLKSWAGEN – 73 ед.;

FORD – 72 ед.

Всего за 8 месяцев года украинский парк грузовых и спец. автомобилей пополнили 7120 новых машин, что на 65% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Напоминаем:

Реклама:

В августе 2023 года украинский автопарк пополнили более 21 тыс. легковых автомобилей, которые были ввезены из-за границы.

Читайте также: Если все коррупционеры и уехали, то на новых элитных автомобилях