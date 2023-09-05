Українці купили рекордну кількість вживаних іномарок з серпня 2022 року – асоціація

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У серпні 2023 року український автопарк поповнили понад 21 тис вживаних легкових авто, що були ввезенні з-за кордону.

Про це повідомляє профільна асоціація "Укравтопром".

Зазначається, що порівняно з липнем 2023 року реєстрації таких авто зросли майже на 12%, а відносно показників серпня 2022 року попит на імпортовані авто зріс на 27%.

Таким чином, серпневе поповнення автопарку країни вживаними авто стало найбільшим за попередні 12 місяців, зазначили в асоціації.

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При цьому найбільша частка в цьому сегменті авторинку належала бензиновим авто - 45%. Далі йдуть дизельні - 32%, електромобілі - 15%, авто з ГБО - 5%, гібриди - 3%.

А лідером реєстрацій серед ввезеного секонд-хенду вчергове став Volkswagen Golf.

До топ-3 найпопулярніших моделей серпня увійшли Volkswagen Golf (1725 од.), Renault Megane (1363 од.) та Skoda Octavia (952 од.).

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Також у топ-5 - Volkswagen Passat (835 од.) та Nissan Leaf (505 од.).

Повідомляється, що середній вік вживаних машин, що у серпні перейшли на українські номери, становить 10 років.

"Усього, з початку року, свою першу реєстрацію в Україні пройшли 127 тис уживаних легковиків, ввезених з-за кордону, що у 3,3 раза більше за реалізацію нових авто за той самий період", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо:

У липні 2023 року українці придбали 924 легкових авто, ввезених з Китаю. Із цієї кількості 616 авто - нових, 308 - вживаних.

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Економічна правда