Кабмин официально сделал представление на должность главы Антимонопольного комитета
Кабмин официально внес представление на Павла Кириленко о назначении на должность главы АМКУ.
Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.
"В соответствии с пунктом 12 части первой статьи 85 Конституции Украины вношу предложение о назначении Кириленко Павла Александровича председателем Антимонопольного комитета Украины", - говорится в представлении премьер-министра Дениса Шмыгаля.
На сегодня Павел Кириленко занимает должность начальника Донецкой областной военной администрации.
Напоминаем:
Накануне, 5 сентября, Верховная Рада поддержала увольнение с должности председателя Антимонопольного комитета Украины Ольги Пищанской.
Сообщалось, что председатель Антимонопольного комитета Ольга Пищанская покидает пост и, возможно, будет назначена председателем Фонда госимущества вместо Рустема Умерова, а на должность председателя АМКУ будет назначен глава Донецкой ВГА Павел Кириленко.
Сама Пищанская не подтвердила и не опровергла планы в дальнейшем назначить ее главой Фонда госимущества, который ранее возглавлял Рустем Умеров.
Верховная Рада на заседании 5 сентября уволила с должности главу Фонда государственного имущества Рустема Умерова, который должен занять должность министра обороны.