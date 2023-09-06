Кабмин официально сделал представление на должность главы Антимонопольного комитета

Кабмин официально внес представление на Павла Кириленко о назначении на должность главы АМКУ.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.

"В соответствии с пунктом 12 части первой статьи 85 Конституции Украины вношу предложение о назначении Кириленко Павла Александровича председателем Антимонопольного комитета Украины", - говорится в представлении премьер-министра Дениса Шмыгаля.

На сегодня Павел Кириленко занимает должность начальника Донецкой областной военной администрации.

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Напоминаем:

Накануне, 5 сентября, Верховная Рада поддержала увольнение с должности председателя Антимонопольного комитета Украины Ольги Пищанской.

Сообщалось, что председатель Антимонопольного комитета Ольга Пищанская покидает пост и, возможно, будет назначена председателем Фонда госимущества вместо Рустема Умерова, а на должность председателя АМКУ будет назначен глава Донецкой ВГА Павел Кириленко.

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Сама Пищанская не подтвердила и не опровергла планы в дальнейшем назначить ее главой Фонда госимущества, который ранее возглавлял Рустем Умеров.

Верховная Рада на заседании 5 сентября уволила с должности главу Фонда государственного имущества Рустема Умерова, который должен занять должность министра обороны.