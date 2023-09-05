Украинцы купили рекордное количество подержанных иномарок с августа 2022 года – ассоциация

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В августе 2023 года украинский автопарк пополнили более 21 тыс. подержанных легковых авто, которые были ввезены из-за рубежа.

Об этом сообщает профильная ассоциация "Укравтопром".

Отмечается, что по сравнению с июлем 2023 года регистрации таких авто выросли почти на 12%, а относительно показателей августа 2022 года спрос на импортируемые авто вырос на 27%.

Таким образом, августовское пополнение автопарка страны подержанными авто стало крупнейшим за предыдущие 12 месяцев, отметили в ассоциации.

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При этом наибольшая доля в этом сегменте авторынка принадлежала бензиновым авто - 45%. Далее следуют дизельные - 32%, электромобили - 15%, авто с ГБО - 5%, гибриды - 3%.

А лидером регистраций среди ввезенного секонд-хенда в очередной раз стал Volkswagen Golf.

В топ-3 самых популярных моделей августа вошли Volkswagen Golf (1725 ед.), Renault Megane (1363 ед.) и Skoda Octavia (952 ед.).

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Также в топ-5 - Volkswagen Passat (835 ед.) и Nissan Leaf (505 ед.).

Сообщается, что средний возраст подержанных машин, которые в августе перешли на украинские номера, составляет 10 лет.

"Всего, с начала года, свою первую регистрацию в Украине прошли 127 тыс подержанных легковушек, ввезенных из-за рубежа, что в 3,3 раза больше реализации новых авто за тот же период", - говорится в сообщении.

Напомним:

В июле 2023 года украинцы приобрели 924 легковых авто, ввезенных из Китая. Из этого количества 616 авто - новых, 308 - подержанных.

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Экономическая правда