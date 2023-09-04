Новости 4 сентября: НАПК открыло Реестр коррупционеров, последствия теракта на Каховской ГЭС ликвидировали

О кадровых изменениях. Рустем Умеров, который должен занять место Алексея Резникова на посту министра обороны, подал в Верховную Раду заявление об увольнении с должности главы Фонда госимущества (ФГИУ).

О доступе к данным. Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) открыло доступ к Единому государственному реестру лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения. С начала войны доступ к нему был ограничен.

О Каховской ГЭС. Украина завершила ликвидацию последствий после теракта на Каховской ГЭС, при этом удалось избежать вспышек инфекционных болезней, в частности холеры.

О банках в РФ. Российская "дочка" одного из крупнейших банков Уолл-стрит Citigroup Inc – "Ситибанк" – 4 сентября сообщила о сворачивании сети банкоматов.

Реклама:

О инфраструктуре. 4 сентября начато движение по мосту в селе Стоянка (Бучанский район, Киевская область), который возведен через реку Ирпень. Мост возведен вместо разрушенного в начале полномасштабного вторжения российской армии в Украину.

Эксклюзивы ЭП

России предсказывали обвал добычи нефти на 30%, а ВВП – на 15%. Но этого не произошло. Что не так?

Российская федерация продолжает зарабатывать не меньше, чем до начала большой войны. Почему санкции стран Запада несущественно влияют на Кремль?

Реклама:

Почти рекордная приватизация и проблемы "Центрэнерго". Какое наследство Умеров оставляет Фонду госимущества?

Чем запомнился руководитель ведомства, что ему удалось сделать в кресле главы ФГИ и какие проблемы остались нерешенными.