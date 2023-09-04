Новости 4 сентября: НАПК открыло Реестр коррупционеров, последствия теракта на Каховской ГЭС ликвидировали
О кадровых изменениях. Рустем Умеров, который должен занять место Алексея Резникова на посту министра обороны, подал в Верховную Раду заявление об увольнении с должности главы Фонда госимущества (ФГИУ).
О доступе к данным. Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) открыло доступ к Единому государственному реестру лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения. С начала войны доступ к нему был ограничен.
О Каховской ГЭС. Украина завершила ликвидацию последствий после теракта на Каховской ГЭС, при этом удалось избежать вспышек инфекционных болезней, в частности холеры.
О банках в РФ. Российская "дочка" одного из крупнейших банков Уолл-стрит Citigroup Inc – "Ситибанк" – 4 сентября сообщила о сворачивании сети банкоматов.
О инфраструктуре. 4 сентября начато движение по мосту в селе Стоянка (Бучанский район, Киевская область), который возведен через реку Ирпень. Мост возведен вместо разрушенного в начале полномасштабного вторжения российской армии в Украину.
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