Перерабатывающие предприятия получат еще 211 миллионов грантами от правительства

Гранты от государства на развитие бизнеса получат еще 47 предпринимателей, работающих в перерабатывающей отрасли. Общая сумма финансирования составляет 211 миллионов гривень.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

По словам замминистра экономики Надежды Бигун, развитие переработки находится в фокусе внимания Кабинета Министров.

"Отечественные компании должны больше производить готовую продукцию с высокой долей добавленной стоимости для украинских потребителей, а также для экспорта. Именно поэтому одна из грантовых программ направлена на стимулирование предпринимателей, занимающихся переработкой", - добавила она.

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По итогам очередной волны подачи заявлений на гранты для перерабатывающих предприятий определили 47 победителей, которые в общей сложности получат 211 млн грн на расширение своего бизнеса.

С начала действия грантовой программы финансовую поддержку от государства получили уже 485 компаний на 2,8 млрд грн. Они создали более 6 тысяч новых рабочих мест для украинцев и уплатили более 400 млн грн налогов в бюджет.

По грантовой программе для перерабатывающих предприятий "Новый уровень" предприниматели могут получить грант до 8 млн грн на развитие бизнеса.

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При этом обязательным условием предоставления средств есть создание получателем гранта до 25 новых рабочих мест.

Правительственный проект "Работа" включает грантовые программы на открытие или развитие собственного бизнеса, грантов на создание и развитие перерабатывающих предприятий, закладки сада и виноградарства, тепличного хозяйства.

Подать заявку на получение гранта могут как действующие предприниматели, так и люди, не имеющие опыта ведения бизнеса.

Подача заявок осуществляется через портал "Дія".

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Напоминаем:

За более чем год действия правительственной грантовой программы "єРобота" государство инвестировало в развитие малого и среднего бизнеса 4,7 млрд грн.