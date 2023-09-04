Перерабатывающие предприятия получат еще 211 миллионов грантами от правительства
Гранты от государства на развитие бизнеса получат еще 47 предпринимателей, работающих в перерабатывающей отрасли. Общая сумма финансирования составляет 211 миллионов гривень.
Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.
По словам замминистра экономики Надежды Бигун, развитие переработки находится в фокусе внимания Кабинета Министров.
"Отечественные компании должны больше производить готовую продукцию с высокой долей добавленной стоимости для украинских потребителей, а также для экспорта. Именно поэтому одна из грантовых программ направлена на стимулирование предпринимателей, занимающихся переработкой", - добавила она.
По итогам очередной волны подачи заявлений на гранты для перерабатывающих предприятий определили 47 победителей, которые в общей сложности получат 211 млн грн на расширение своего бизнеса.
С начала действия грантовой программы финансовую поддержку от государства получили уже 485 компаний на 2,8 млрд грн. Они создали более 6 тысяч новых рабочих мест для украинцев и уплатили более 400 млн грн налогов в бюджет.
По грантовой программе для перерабатывающих предприятий "Новый уровень" предприниматели могут получить грант до 8 млн грн на развитие бизнеса.
При этом обязательным условием предоставления средств есть создание получателем гранта до 25 новых рабочих мест.
Правительственный проект "Работа" включает грантовые программы на открытие или развитие собственного бизнеса, грантов на создание и развитие перерабатывающих предприятий, закладки сада и виноградарства, тепличного хозяйства.
Подать заявку на получение гранта могут как действующие предприниматели, так и люди, не имеющие опыта ведения бизнеса.
Подача заявок осуществляется через портал "Дія".
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Напоминаем:
За более чем год действия правительственной грантовой программы "єРобота" государство инвестировало в развитие малого и среднего бизнеса 4,7 млрд грн.