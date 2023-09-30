На Харьковщине из-за боевых действий без света остаются 28 тысяч потребителей

В Харьковской области из-за повреждений сетей в результате боевых действий без света остаются 28 тысяч абонентов.

Об этом сообщает Министерство энергетики Украины.

"В Харьковской области из-за обстрелов повреждена воздушная линия 110 кВ. Из-за этого обесточена подстанция 110 кВ. Ремонтные работы начнутся с разрешения военных. В целом по области из-за повреждений сетей в результате боевых действий без света остаются 28 тысяч абонентов", – говорится в сообщении.

Кроме того, часть потребителей в Донецкой, Запорожской, Сумской и Черниговской областях остается обесточенной.

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В Херсоне после наводнения обесточенными остаются более 2 тысяч потребителей.

"Энергетики работают над восстановлением электроснабжения, но ремонтные работы замедлены из-за обстрелов", – сообщили в Минэнерго.

В то же время в министерстве подчеркнули, что электроэнергии, производимой украинскими электростанциями, достаточно для обеспечения потребностей потребителей.

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Напомним:

Во временно оккупированном Северодонецке в Луганской области российские захватчики разобрали и вывезли все оборудование теплогенерирующего предприятия - центрального теплокоммунэнерго.

Экономическая правда