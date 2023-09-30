Оккупанты разобрали теплогенерирующее предприятие в Северодонецке

Во временно оккупированном Северодонецке в Луганской области российские захватчики разобрали и вывезли все оборудование теплогенерирующего предприятия - центрального теплокоммунэнерго.

Об этом сообщил начальник Северодонецкого МВГА Александр Стрюк в эфире телемарафона 30 сентября.

"Остались одни стены. Все оборудование вывезли. Зато обещают в уцелевших домах, где они размещаются сами и их ближайшее окружение, поставить модульные котельные. Это такая временная мера, чтобы обогреть себя", – сказал Стрюк.

Он добавил, что в целом город не готов к отопительному сезону. оккупанты симулируют деятельность такой подготовки, словно ремонтируя коллекторы и проводя ревизии.

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