Программа "єВідновлення": за 3 недели количество согласованных заявок выросло на треть

В последние три недели в Реестр поврежденного и уничтоженного имущества внесли 15 тыс объектов: на 10 сентября в реестре было 197 тыс объектов, 27 сентября на 8% больше - уже 213 тыс объектов.

Об этом сообщила глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк.

Лидерами по количеству внесенных объектов по-прежнему остаются Харьковская (26 тыс) Киевская (20 тыс) и Донецкая области (20 тыс).

Меньше всего заявок подают в Тернопольской, Закарпатской и Черновицкой областях.

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Также за последние три недели выросло и количество заявок, поданных на получение компенсации. По состоянию на 10 сентября украинцы подали 42 тыс заявок, то на 27 сентября - 46 тыс - количество заявок увеличилось почти на 10%.

В то же время темпы обработки заявок комиссиями существенно ускорились – на 27 сентября отработана уже половина поданных заявок – 23 тыс.

На 30% увеличилось количество заявок, по которым уже согласована компенсация. По состоянию на 10 сентября их было 13 тыс., на 27 сентября – уже 17 тыс.

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Общая сумма, на которую уже согласовали компенсации, выросла на 23% выросла - с 1,148 млрд грн до 1,417 млрд.

Слуга народа

Также в "Слуге народа" посчитали, что за отчетный период на 27% увеличилось количество поданных на компенсацию заявок по уничтоженному недвижимому имуществу. Если на 10 сентября подали 2900 заявок на компенсацию, то на 27 сентября – 3685.

Всего с начала этапа "єВідновлення" по компенсациям за уничтоженное имущество сформировано 82 жилых сертификата, Средняя сумма сертификата, который можно либо обменять на новую квартиру, либо получить деньги на строительство нового частного дома составляет 1,44 млн грн.

Слуга народа

"Впрочем, за этот же период очень существенно увеличилось количество заявок, по которым было отказано в получении компенсации. Если на 10 сентября их было всего 12, то на 27 сентября – 138", – резюмировала народный депутат.

Напоминаем:

В приложении "Дія" стали доступны для ознакомления жилищные сертификаты - их получили те украинцы, кто в рамках программы "єВідновлення" подавал соответствующую заявку на восстановление разрушенного жилья.

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