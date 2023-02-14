Фонд госимущества меняет руководителей на 47 госпредприятиях

Фонд госимущества начинает увольнять недобропорядочных руководителей предприятий по результатам анализа финансово-экономического состояния компаний.

Об этом заявил заместитель главы ФГИУ Дмитрий Клименков на телемарафоне, сообщает пресс-служба Фонда.

По словам Клименкова, на семи предприятиях фонд уже сменил руководителей, а в отношении еще 40 ожидается согласование со стороны местных военных администраций.

"Смена менеджмента - результат анализа финансово-экономического состояния предприятий, который начала новая команда Фонда госимущества во главе с Рустемом Умеровым", - добавили в ФГИУ.

По словам Клименкова, на сегодня в управлении ФГИУ передается 2400 предприятий, большинство из которых было передано фонду недавно.

"Мы проанализировали состояние предприятий, выплачивают ли людям зарплаты, приносят ли доходы в бюджет", - рассказал он.

По его словам, анализ показал, что на большинстве проанализированных госпредприятий не выполняются финансово-экономические планы, они приносят убытки.