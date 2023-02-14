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Фонд госимущества меняет руководителей на 47 госпредприятиях

Вторник, 14 февраля 2023, 15:10 - Алексей Павлыш

Фонд госимущества начинает увольнять недобропорядочных руководителей предприятий по результатам анализа финансово-экономического состояния компаний.

Об этом заявил заместитель главы ФГИУ Дмитрий Клименков на телемарафоне, сообщает пресс-служба Фонда.

По словам Клименкова, на семи предприятиях фонд уже сменил руководителей, а в отношении еще 40 ожидается согласование со стороны местных военных администраций.

"Смена менеджмента - результат анализа финансово-экономического состояния предприятий, который начала новая команда Фонда госимущества во главе с Рустемом Умеровым", - добавили в ФГИУ.

По словам Клименкова, на сегодня в управлении ФГИУ передается 2400 предприятий, большинство из которых было передано фонду недавно.

"Мы проанализировали состояние предприятий, выплачивают ли людям зарплаты, приносят ли доходы в бюджет", - рассказал он.

По его словам, анализ показал, что на большинстве проанализированных госпредприятий не выполняются финансово-экономические планы, они приносят убытки.

"Наша цель - наладить работу государственных предприятий, чтобы они работали честно и прозрачно, без использования серых схем. Начинаем очистку Фонда госимущества от недобросовестных менеджеров", - заявил Клименков.

Отмечается, что ФГИУ уже ищет новых менеджеров для госпредприятий.

Для того, чтобы подать кандидатуру на замещение вакантной должности, Фонд планирует ввести онлайн-форму.

"После этого ФГИУ вместе с НАБУ проведет проверку кандидатов и по результатам собеседований будет принимать решение, добавили в Фонде.

"Это сделает назначение прозрачным и открытым для всех", - рассказал Клименков.

По его словам, для новых руководителей ФГИУ разработал KPI, чтобы они должным образом подготовили госпредприятия к будущей приватизации по самой высокой цене.

Экономическая правда

Фонд госимущества
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