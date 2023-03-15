Фонд госимущества меняет руководителей на 65 госпредприятиях

Фонд госимущества сменит руководителей на 65 государственных предприятиях по результатам финансово-экономического анализа предприятий.

Об этом сообщает пресс-служба ФГИУ в Facebook.

"Менеджмент уже изменили на 22 предприятиях, по 20 ожидаем согласования от местных военных администраций. Кроме этого, на двух предприятиях частично изменили состав наблюдательных советов", - говорится в сообщении.

Также ФГИУ передал в Службу безопасности Украины и НАБУ материалы по результатам аудита деятельности АО "Объединенная горно-химическая компания" в течение 2022 года.

По результатам этого аудита Фонд уволил в.и.о. председателя правления АО "ОГХК" Владислава Иткина, напомнили в Фонде.

"Эффективные руководители госпредприятий - это возможность для развития экономики, повышения конкурентоспособности и обеспечения рыночных зарплат на предприятиях. Работаем ради этой цели", - заявили в Фонде.

Напомним:

Фонд госимущества начинает увольнять недобросовестных руководителей предприятий по результатам анализа финансово-экономического состояния компаний.

Фонд государственного имущества уволил и.о. председателя правления "Объединенной Горно-Химической Компании" Владислава Иткина. ОГХК находится в управлении ФГИУ.

Экономическая правда