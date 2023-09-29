Evergrande продал суперъяхту за $30 миллионов в рамках распродажи непрофильных активов

reuters

Китайский девелопер Evergrande Group продал роскошную суперъяхту примерно за 32 миллиона долларов в начале этого года, что привело к дальнейшему сокращению оффшорных активов компании, поскольку ее кризис усилился, и она пыталась составить план реструктуризации долга.

Об этом пишет Reuters.

Ожидается, что владельцы оффшорных облигаций Evergrande заострят свое внимание на оффшорных активах, поскольку план реструктуризации долга девелопера "тормозится", а основатель компании сейчас находится под следствием.

Процесс реструктуризации долга еще больше осложнился на этой неделе после того, как Evergrande заявила, что не может выпустить новые облигации из-за расследования в отношении своего главного китайского подразделения. Аналитики говорят, что задержки с реструктуризацией долга повышают риск ликвидации компании.

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Evergrande продала 60-метровую суперъяхту Event за 30 миллионов евро (32 миллиона долларов) в рамках процесса продажи непрофильных активов, рассказали два источника, знакомые с этим вопросом. Третий источник подтвердил факт продажи яхты.

Представитель Evergrande не сразу ответил на запрос Reuters о комментарии.

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Напоминаем:

Акции китайской Evergrande Group упали вторую сессию подряд, снизившись на 8% после того, как подразделение девелопера пропустило выплату по облигациям.

Китайский девелопер Evergrande заявил, что, в связи с расследованием по ее флагманскому подразделению Hengda Real Estate Group, он не смог выполнить требования для выпуска новых облигаций в рамках плана реструктуризации долга.

Экономическая правда