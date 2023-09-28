OpenAI запустила функцию просмотра веб-страниц в ChatGPT

Reuters

Пользователи ChatGPT теперь смогут просматривать веб-страницы - таким образом расширят объем данных, к которым может получить доступ чат-бот.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на компанию-разработчика чатбота OpenAI.

Отмечается, что функция просмотра позволит веб-сайтам контролировать, как ChatGPT может взаимодействовать с ними.

"Просмотр уже доступен для пользователей Plus и Enterprise, и вскоре мы расширим его для всех пользователей. Чтобы включить функцию надо выбрать "Просмотр с помощью Bing" в селекторе под GPT-4", - говорится в сообщении OpenAI в соцсети X.

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Ранее на этой неделе стартап также объявил о крупном обновлении, которое позволит ChatGPT вести голосовые разговоры с пользователями и взаимодействовать с ними с помощью изображений, что приблизит его к популярным ИИ-помощникам, таким как Siri от Apple.

Напомним:

Компания OpenAI запускает функцию для своего приложения ChatGPT, которая позволяет чат-боту отвечать на голосовые вопросы и команды на собственном языке.

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Экономическая правда