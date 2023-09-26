OpenAI запустил функцию озвучивания ответов ChatGPT

Компания OpenAI запускает функцию для своего приложения ChatGPT, которая позволяет чат-боту отвечать на голосовые вопросы и команды на собственном языке.

Об этом сообщает Bloomberg.

Начиная со следующих двух недель, пользователи смогут выбирать голос в приложении чат-бота, выбирая из пяти персонажей.

Голоса ChatGPT звучат почти как человеческие. OpenAI заявила, что работала с актерами озвучки, чтобы создать модель искусственного интеллекта преобразования текста в язык, лежащий в основе этой функции.

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Затем ChatGPT будет создавать аудио текст, который он генерирует этим голосом – например, чтение вслух сказки перед сном, созданной ИИ. Эта функция будет доступна людям, подписавшимся на услугу OpenAI ChatGPT Plus за 20 долларов в месяц, и корпоративным пользователям.

Компания надеется, что новая функция будет поощрять использование мобильного приложения на ходу, создавая ему большую конкуренцию с такими предложениями персональных помощников, как Google Assistant, Apple Inc. Siri или Amazon.com Inc. Alexa.

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Напомним:

В конце августа лидер в разработке и внедрении искусственного интеллекта OpenAI заявил, что выпускает версию ChatGPT, ориентированную на крупный бизнес.