В ЕБРР сохранили прогноз роста ВВП Украины в 2023 году на 1%

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Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) сохранил свой майский прогноз по росту экономики Украины на 2023-2024 годы.

Об этом говорится в обновленных "Региональных экономических перспективах" за сентябрь 2023 года.

"В Украине в 2023 году ожидается рост ВВП на 1%, что отражает резкое снижение ВВП в первом квартале по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За этим, вероятно, последует рост на 3% в 2024 году", - заявили в ЕБРР.

В банке отметили, что в первом квартале 2023 года ВВП Украины упал на 10,5% в годовом измерении, хотя приток внешнего финансирования и новая программа МВФ оказали поддержку макроэкономической стабильности, увеличили валютные резервы до рекордного уровня 41,7 млрд долл. на конец июля 2023 года и помогли снизить инфляцию до 8,6% в августе 2023 года с пикового значения в 26,6% в декабре 2022 года.

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"Эти положительные изменения открыли путь для НБУ начать смягчение монетарной политики и постепенно отменять часть валютных ограничений, введенных после начала вторжения. В то же время неопределенность, связанная с войной, остается чрезвычайно высокой.

Война негативно повлияла на финансовое состояние большинства предприятий, а внутренний спрос остается подавленным из-за перемещения за границу более 8 миллионов человек. Недавнее непродление экспортного зернового коридора и волна разрушения зерновой портовой инфраструктуры добавляют неопределенности относительно краткосрочных перспектив", - говорится в обзоре.

Прогнозируется, что ВВП вырастет на 1% в 2023 году, поскольку ожидается, что рост ускорится позже в этом году благодаря восстановлению работы большего количества предприятий и улучшению энергоснабжения.

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Также банк прогнозирует рост ВВП на 3% в 2024 году, при этом предполагая, что война будет продолжаться с имеющейся интенсивностью.

ЕБРР в своем отчете также заявляет, что во всех экономиках стран Восточной Европы и Кавказа война России против Украины остается серьезным риском для экономических перспектив.

Банк улучшил свой прогноз роста экономик в регионах его действия в 2023 году на 0,2 п.п. - до 2,4% за счет значительного пересмотра в сторону повышения в Турции и Центральной Азии, частично компенсированного более слабыми прогнозами роста в развивающихся странах Европы.

"Ожидается, что в 2024 году темпы роста увеличатся до 3,2%, поскольку инфляционное давление постепенно спадает. Пересмотр на 0,2 п.п. вниз по сравнению с майским прогнозом отражает эффект более высокой базы, ожидаемой в 2023 году", - говорится в документе.

Напомним:

В феврале 2023 года Европейский банк реконструкции и развития существенно ухудшил прогноз роста ВВП Украины в 2023 году до с 8%, прогнозируемые в сентябре 2022 года, до 1%.

Реальный валовой внутренний продукт Украины во втором квартале этого года, по данным Госстата, вырос на 19,5% по сравнению со вторым кварталом прошлого года.

Экономическая правда