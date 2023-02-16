ЕБРР значительно ухудшил прогноз по экономике Украины на этот год

Европейский банк реконструкции и развития существенно ухудшил прогноз роста ВВП Украины в 2023 году до 8%, прогнозируемых в сентябре 2022 года, до 1%.

Об этом говорится в новом отчете "Региональные экономические перспективы".

Аналитики ЕБРР отметили, что в 2023 году, если исходить из того, что боевые действия в Украине останутся ограниченными нынешней территорией, на которой до войны производилось менее 20% ВВП, вполне вероятно, что реальный объем производства стабилизируется на уровне около 70% к уровню 2021 года. года.

В то же время экономика Украины по-прежнему будет сильно зависеть от соображений военного времени.

"Если не произойдет значительных стратегических изменений на местах, рост ВВП Украины в 2024 году, вероятно, будет вялым, но, по крайней мере, положительным", - добавил банк.

Финучреждение прогнозирует, что в 2024 году украинская экономика вырастет на 3%.

В целом, ЕБРР ухудшил прогноз роста ВВП рынков Европы, Кавказа, Центральной Азии и севера Африки, на 2023 год до 2,1% из ожидаемых в сентябре прошлого года 3%. В 2024 году ожидается, что темпы роста экономики ускорятся до 3,3%.