"Укргаздобыча" запустила еще 5 скважин с дополнительной добычей 500 тысяч кубометров в сутки

ФОТО: ГРУППА "НАФТОГАЗ"

"Укргаздобыча" объявила о запуске еще 5 скважин с дополнительной добычей 500 тыс кубометров газа в сутки - 4 из 5 скважин пробурены на "старых" месторождениях возрастом 45-55 лет, еще одна - полностью новая.

Об этом сообщает пресс-служба "Нафтогаза".

Отмечается, что впервые газ из новой скважины поступил в газотранспортную систему Украины в этом месяце.

"Чтобы достичь наших целей по наращиванию добычи мы комбинируем: используем современные технологии для открытия новых залежей на уже истощенных месторождениях и увеличиваем инвестиции в исследования и освоение новых участков", - заявил вр.и.о. генерального директора "Укргаздобычи" Олег Толмачев.

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В компании добавили, что с начала года ввели в эксплуатацию 58 новых газовых скважин с суммарным среднесуточным дебитом 5,3 млн кубометров природного газа.

Напомним:

"Укргаздобыча" открыло новое месторождение газа, запасы которого оцениваются в миллиард кубометров голубого топлива.

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Недавно Группа Нафтогаз запустила в работу две высокодебитные скважины, которые суммарно дают более 430 тыс. куб. м голубого топлива в сутки.

С начала 2023 года суточная добыча газа государственной компании "Укргаздобыча" выросла на 3,31 млн куб. м. Это самый высокий показатель за последние три года.

Экономическая правда