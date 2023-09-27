Дефолт Evergrande: глава компании находится под домашним арестом – Bloomberg

Китайский миллиардер и глава девелоперской компании China Evergrande Group Хуэй Ка Янь находится под домашним арестом и контролем полиции.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Хуэй был задержан китайской полицией в начале этого месяца и находится под наблюдением в определенном месте, рассказали собеседники агентства.

Почему Хуэй находится под так называемым домашним наблюдением неясно.

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Этот шаг является последним признаком того, что история с крупнейшим должником в мире застройщиков вошла в новую фазу, связанную с системой уголовного правосудия, после того, как в начале этого месяца власти задержали некоторых сотрудников его отдела управления капиталом, а также задержали двух бывших. руководителей.

Это добавляет вопрос о судьбе Evergrande после того, как неудачи в плане реструктуризации в последние дни всколыхнули финансовые рынки и повысили риск ликвидации.

Evergrande находится в центре многолетнего кризиса недвижимости, который нанес ущерб китайской экономике и подорвал доверие к рынку жилья. В пятницу застройщик заявил, что упразднил встречи ключевых кредиторов и должен пересмотреть свой план реструктуризации своего оффшорного долга.

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С тех пор компания обнаружила, что не смогла отвечать нормативным требованиям для выпуска новых облигаций – ключевого компонента капитального ремонта долга – в то время как ее материковое подразделение не смогло погасить долговые обязательства.

Компанию ждет слушание 30 октября в суде Гонконга, которое может привести к ее ликвидации.

В среду акции Evergrande упали на 19% до 0,32 гонконгского доллара. Цены на долларовые облигации компании остаются на очень плохом уровне ниже 5 центов.

Хуэй превратил Evergrande в крупнейшего застройщика Китая, воспользовавшись финансовыми рычагами для покупки огромных земельных участков и привлечения конкурентов, прежде чем разветвляться в отраслях, начиная от бутилированной воды до профессионального футбола и электромобилей.

Когда-то он был вторым самым богатым человеком в Азии. По данным Bloomberg Billionaires Index, состояние Хуэя сейчас составляет около 1,8 миллиарда долларов, тогда как в 2017 году оно составляло 42 миллиарда долларов. Обязательства Evergrande составляют 2,39 триллиона юаней (327 миллиардов долларов).

64-летний мужчина был членом Коммунистической партии Китая более 30 лет. В 2008 году он был избран членом Китайской народной политической консультативной конференции, элитной группы, в состав которой входят чиновники и самые известные бизнесмены. Позже он получил еще два пятилетних срока.

Ситуация ухудшилась в 2021 году, когда Evergrande официально стала неплательщиком, а власти родной провинции Гуандун провели то, что должно стать одной из крупнейших реструктуризаций долга в стране.

Центральный банк Китая возложил вину за крах Evergrande на собственное плохое руководство и безрассудную экспансию, а правительство призвало Хуэя использовать свое состояние, чтобы помочь вернуть средства инвесторам.

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Напоминаем:

Акции китайской Evergrande Group упали вторую сессию подряд, снизившись на 8% после того, как подразделение девелопера пропустило выплату по облигациям.

Китайский девелопер Evergrande заявил, что, в связи с расследованием по ее флагманскому подразделению Hengda Real Estate Group, он не смог выполнить требования для выпуска новых облигаций в рамках плана реструктуризации долга.