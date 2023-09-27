Голливудские сценаристы объявили о прекращении забастовки, которая длилась пять месяцев

reuters

Гильдия сценаристов Америки (WGA) заявила, что ее члены могут вернуться к работе в среду, 27 сентября, пока в Гильдии решают, одобрять ли трехлетнее соглашение, которое предусматривает повышение зарплат и определенную защиту от использования искусственного интеллекта.

Об этом пишет Reuters.

Отмечается, что руководство Гильдии единогласно проголосовало за прекращение забастовки в среду. До 9 октября 11 500 членов Гильдии должны отдать свои голоса за предложенное соглашение.

В WGA заявили, что ориентировочная стоимость соглашения составляет 233 миллиона долларов в год.

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В частности, в соглашении прописывается, что представители объединений сценаристов минимум дважды в год будут встречаться с руководством киностудий и обсуждать использование искусственного интеллекта для написания сценариев.

Студиям не запрещено использовать искусственный интеллект для написания сценариев, но они будут обязаны уведомлять авторов, если в процессе работы над текстом каким-то образом были использованы их произведения. Сценаристы, в свою очередь, могут сами использовать искусственный интеллект, но студии не могут обязать их применять этот инструмент.

Также проектом соглашения предусмотрено увеличение взносов на здравоохранение и пенсионное обеспечение, как того требовали во время забастовки.

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Гильдия также заявила, что получила гарантии минимального количества персонала, задействованного в проекте, что является ключевым вопросом для многих ее членов. Численность персонала будет определяться количеством эпизодов в сезоне. Минимальные ставки оплаты труда вырастут более чем на 12% в течение трех лет.

Также вырастут отчисления за использование телешоу и фильмов за пределами США, а за самые популярные шоу в стриминге будет выплачиваться бонус.

"Это существенная защита, о которой компании ранее говорили нам в глаза, что никогда не предоставят нам.

Но из-за нашей солидарности, из-за того, что они буквально не могут заработать без нас и доллара, они прогнулись, а потом сломались и дали нам то, чего мы заслуживаем. Мы победили", - написал в соцсети X сценарист Адам Коновер.

"Наша забастовка была необходимой. Наша забастовка была эффективной. Наша забастовка - это наша победа", - добавил телевизионный сценарист Дэвид Слак.

Окончание забастовки означает, что дневные и ночные ток-шоу могут вернуться в эфир.

Однако окончание забастовки WGA еще не возвращает Голливуд к нормальной жизни. Профсоюз актеров SAG-AFTRA вышел с работы в июле и продолжает бастовать.

Гильдия сценаристов Америки объявила о забастовке в начале мая. Акция началась после безуспешных переговоров сценаристов с группой крупнейших киностудий и стримингов об условиях перезаключения коллективного контракта.

Из-за забастовки были сдвинуты сроки выхода многих фильмов и сериалов, прерван выход телевизионных шоу, а также отложено вручение премии "Эмми".

Напомним:

Ранее сообщалось, что голливудские студии и сценаристы приблизились к решению спора о продлении контрактов, который парализовал индустрию на несколько месяцев, однако проблема искусственного интеллекта (ИИ) до сих пор остается актуальной.

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Экономическая правда