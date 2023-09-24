Голливудские забастовки близки к завершению, но ИИ остается камнем преткновения

getty images

Голливудские студии и сценаристы приблизились к решению спора о продлении контрактов, который парализовал индустрию на несколько месяцев, однако проблема искусственного интеллекта (ИИ) до сих пор остается актуальной.

Об этом пишет Bloomberg.

Издание, ссылаясь на источники, знакомые с ситуацией, отмечает, что студии согласились привлечь определенное количество сценаристов к своим телевизионным шоу, цифра которых будет увеличиваться вместе с количеством эпизодов в сезоне. Обе стороны также создали структуру, в которой сценаристы будут получать бонусы за популярные шоу на потоковых сервисах.

Студии сделали встречное предложение по использованию искусственного интеллекта в написании сценариев, что сейчас является главной темой переговоров.

Реклама:

Руководство таких компаний, как Netflix, Walt Disney и Warner Bros Discovery, четвертый день подряд встречалось с участниками переговоров, представляющими Гильдию писателей Америки, надеясь урегулировать забастовку, которая началась в начале мая. Сценаристы требуют более высокую зарплату и изменения в способах оплаты потоковых услуг.

На обе стороны оказывалось давление с целью достижения соглашения. Крупные медиакомпании не в состоянии вывести столько новых шоу на ТВ, ни продвигаться вперед с кинопроектами.

Прекращение работы стоит экономике миллиарды долларов, особенно в Лос-Анджелесе, затронув всех: от парикмахеров и визажистов до ресторанов.

Реклама:

Хотя обе стороны не смогли достичь соглашения в субботу, 23 сентября, они все еще надеются решить свои разногласия в ближайшие дни. Когда будет достигнуто принципиальное соглашение, профсоюз все равно должен ратифицировать соглашение путем голосования своих членов.

Также читайте: Голливуд бастует пятый месяц. Как это повлияет на кинопрокат и будет ли больше украинских фильмов

Экономическая правда.