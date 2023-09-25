Nestle, которая не выходит из России, планирует рост объемов производства в Украине
Компания Nestle намерена в 2024 году увеличить объем производства в Украине.
Об этом сообщил CEO Nestle в Украине и Юго-Восточной Европе Алессандро Дзанелли в кулуарах конференции Европейской Бизнес Ассоциации (ЕБА), передает "Интерфакс-Украина".
По его словам, в 2022 году Nestle начала строительство новой фабрики на Волыни стоимостью 42 млн EUR при поддержке Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) рядом с уже существующей.
Новая фабрика будет производить вермишель быстрого приготовления и другие продукты питания.
Выступая на конференции, Дзанелли отметил, что в денежном выражении в этом году Nestle в Украине уже вышла на устойчивый двузначный рост при среднем росте в секторе FMCG около 17%.
Он добавил, что восстановился и увеличивается экспорт. Так, на Львовской фабрике, которая производит, в частности, и продукцию ТМ "Свиточ", его рост достиг 20% к прошлому году, преимущественно за счет поставок кофе в Болгарию, а также кондитерской продукции. На Волынской фабрике, производящей продукты кулинарии, соусы и кетчупы, экспорт вырос примерно на 5%.
Напоминаем:
Nestle - одна из крупнейших компаний мира в сфере производства продуктов питания и напитков, представленная в 187 странах. Предлагает широкий ассортимент продуктов и услуг для семей и домашних животных. Имеет более 2000 торговых марок.
В марте 2022 года Nestle приостановила капитальные инвестиции в Россию из-за ее вторжения в Украину, но с российского рынка не вышла.
В компании пообещали, что минимизируют деятельность в России до продажи базовых продуктов, таких как детское и специальное медицинское питание.
Тогда же производители Oreo Mondelez, Nestle и PepsiCo столкнулись с увольнением сотрудников в Украине и сопротивлением со стороны работников в Восточной Европе, возмущенных решениями компаний сохранить часть бизнеса в России.
Однако впоследствии Nestle приняла решение остаться на российском рынке.
При этом, Nestle, оставаясь в России, инвестирует в новый завод на Волыни почти 40 миллионов долларов.
Бизнес Nestle в Украине представлен такими направлениями: кофе и напитки, кондитерские изделия, кулинария (холодные соусы, приправы, супы, продукты быстрого приготовления), детское и специальное питание, готовые завтраки, корма для домашних животных.
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