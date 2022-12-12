Nestlé инвестирует в новый завод на Волыни почти 40 миллионов долларов

Производитель пищевых продуктов Nestlé инвестирует 39,4 миллиона долларов в открытие нового производства в Смолыгове Волынской области.

Об этом сообщает Forbes.

Издание отмечает, что швейцарская компания решила расширить производство вермишели в Украине.

Вместе с фабрикой в Торчине, производственная сеть Волыни станет европейским региональным хабом компании для категории кулинарных продуктов.

На производстве, которое будет обеспечивать поставки продукции на рынок Украины и другие европейские рынки, будет трудоустроено 1500 человек.

"Это важный шаг для Nestlé, сделанный в очень сложное для страны время. Мы стремимся создать хаб по производству пищевых и кулинарных продуктов, обеспечивая дополнительные рабочие места и удовлетворяя потребности украинцев и граждан других европейских стран в высококачественных продуктах", – заявил гендиректор Nestlé в Украине и Юго-Восточной Европе Алессандро Дзанелли.

В марте Nestle приостановила капитальные инвестиции в Россию из-за ее вторжения в Украину.