Апелляция оставила Коломойского под стражей и оставила залог в 3,9 миллиарда
Понедельник, 25 сентября 2023, 18:09
Киевский апелляционный суд 25 сентября оставил меру пресечения олигарху Игорю Коломойскому без изменений.
Об этом стало известно с заседания суда.
Коломойский, получивший три подозрения в выводе многомиллиардных средств из Приватанка, находится под стражей с 3 сентября.
Апелляция оставила меру пресечения: пребывание под стражей и залог в 3,89 млрд гривен.
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