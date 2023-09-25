Апелляция оставила Коломойского под стражей и оставила залог в 3,9 миллиарда

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Киевский апелляционный суд 25 сентября оставил меру пресечения олигарху Игорю Коломойскому без изменений.

Об этом стало известно с заседания суда.

Коломойский, получивший три подозрения в выводе многомиллиардных средств из Приватанка, находится под стражей с 3 сентября.

Апелляция оставила меру пресечения: пребывание под стражей и залог в 3,89 млрд гривен.

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