При нынешнем состоянии строительной отрасли Украина не восстановит Каховскую ГЭС - исследование

Украине из-за дефицита кадров пока не хватит специалистов для строительства новой Каховской ГЭС и обустройства водохранилища.

Об этом заявляют в Конфедерации работодателей Украины, которая провела исследование наличия в Украине квалифицированных кадров, необходимых для строительства дамбы, ГЭС и обустройства водохранилища.

"Если восстановление ГЭС начнется в 2024 году, то опытных квалифицированных работников в Украине найти будет трудно или невозможно", - говорится в исследовании.

"С большой вероятностью можно сказать, что в Украине нет достаточного количества специалистов, чтобы за пять лет в режиме 24/7 привести в порядок водохранилище площадью 2,16 тыс км2 (как 2,5 площади Киева) и береговой линией 896 км (как от Львова до Харькова), а также мелиоративные каналы длиной 1,1 тыс км и построить новую ГЭС", - утверждают в Конфедерации работодателей.

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Согласно прогнозам, в регионе нахождения Каховской ГЭС, дамбы и водохранилища (Днепропетровская, Запорожская, Кировоградская, Николаевская, Одесская и Херсонская области) только по трем направлениям, где должно быть задействовано наибольшее количество квалифицированных работников - монтажники, операторы тяжелой строительной техники (бульдозеры, грейдеры) и монтажники железобетонных конструкций - дефицит кадров составит от 6 до 45%.

"Все перечисленные специалисты нужны для восстановления водохранилища, оборудования каналов, возведения конструкций ГЭС и монтажа оборудования. С учетом того, что в макрорегионе нужно восстанавливать не только ГЭС, но и десятки городов и сотни сел, то этих специалистов, скорее всего, не хватит", - говорится в исследовании.

В Конфедерации работодателей Украины отметили, что для уменьшения дефицита в сжатые сроки нужно применить военный опыт, когда новые специальности и новую технику освоили тысячи украинских военных.

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"В основе этих процессов - четкое понимание необходимой численности специалистов, исходя из задач, количества и типов техники, имеющейся на фронте. Такой же подход нужно использовать и на "трудовом фронте", делая поправку на свободу выбора профессий, уровень зарплат и условия труда", - отмечается в исследовании.

Напоминаем:

Украина сделала первый шаг для строительства новой Каховской ГЭС и водохранилища - компания "Укргидроэнерго" подписала меморандум о сотрудничестве по строительству ГЭС с канадской компанией Aecon, которая является основным подрядчиком при строительстве ГЭС "Site C" на западе Канады.

В свою очередь Кабмин одобрил проект по восстановлению Каховской ГЭС с экспериментальными сроками и хочет отстроить ГЭС за два года, несмотря на то, что специалисты называют минимальный срок для восстановления - 5-7 лет.

Вместе с тем, Каховскую ГЭС могут не восстанавливать, если удастся решить ряд технических вопросов, связанных с опустошением Каховского водохранилища.