Кабмин направил 21,8 миллиарда грантов от Японии на восстановление Украины

Кабинет министров направил 21,8 миллиарда гривен грантовых средств от японского правительства на восстановление Украины. Грантовое соглашение подписали с Японским агентством международного сотрудничества (Japan International Cooperation Agency, JICA).

Об этом сообщает Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

"Эти средства получены в соответствии с грантовыми соглашениями между Правительством Украины и JICA - Japan International Cooperation Agency Японским агентством международного сотрудничества, подписанных 9 марта и 13 апреля 2023 года. Правительство также утвердило Порядок использования средств, предоставленных в соответствии с этими грантовыми соглашениями", - говорится в сообщении.

"Прежде всего речь идет об обеспечении базовых потребностей наших граждан и восстановлении критической инфраструктуры. Весной мы подписали два грантовых соглашения с Японским агентством международного сотрудничества, на общую сумму более 500 млн долларов. Эти средства направляются на неотложные проекты в сфере транспорта, гуманитарного разминирования, укрепления энергетической системы, восстановления отраслей сельского хозяйства, здравоохранения и образования.

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Так, согласно решению правительства, Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры получит 7,92 млрд грн", - заявил вице-премьер-министр по восстановлению Украины Александр Кубраков.

По соглашениям, грантовые средства будут использованы для улучшения и поддержки таких направлений:

оборудование для гуманитарного разминирования

транспортное обслуживание

энергетическое обслуживание

управление отходами разрушений

водоснабжение

медицинское оборудование

оборудование для предоставления образовательных услуг

аграрного сектора

сектора общественного вещания

сектора коммунальных услуг на уровне органов местного самоуправления.

В министерстве пояснили, что Японское агентство международного сотрудничества (JICA) координирует официальную помощь правительства Японии другим государствам. Агентство возобновило свою работу в Украине с начала 2023 года.

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Напомним:

Бизнес Японии готов присоединиться к восстановлению Украины и предлагает ряд современных технологий, которые будут способствовать ускорению восстановления.

9 сентября премьер-министр Денис Шмыгаль встретился с министром иностранных дел Японии Йошимасой Хаяши и представителями японских компаний, чтобы обсудить возможности сотрудничества в сфере бизнеса.

Экономическая правда