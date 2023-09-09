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Крупный бизнес Японии заинтересован в долгосрочном сотрудничестве с Украиной - Шмыгаль 

Суббота, 9 сентября 2023, 13:47 - Игорь Пилипив
 
ФОТО: ТЕЛЕГРАММА ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА

Премьер-министр Денис Шмыгаль встретился с министром иностранных дел Японии Йошимасой Хаяши и представителями японских компаний, чтобы обсудить возможности сотрудничества в сфере бизнеса.

Об этом сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram.

Премьер отметил, что крупный бизнес Японии заинтересован в долгосрочном сотрудничестве с Украиной. 

"Поблагодарил Японию за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, за финансовую, гуманитарную поддержку, за санкции против РФ. Уже получили от Японии 2,1 млрд долларов макрофинансовой помощи и продолжаем сотрудничество", - написал Шмыгаль.

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Также стороны обсудили перспективы взаимодействия в восстановлении жилья, в обеспечении глобальной продовольственной безопасности, в поддержке малого и среднего бизнеса, в гуманитарном разминировании.

"Создаем благоприятный бизнес-климат для привлечения инвестиций. Рассчитываем, что японские компании станут резидентами Дія.City - пространства, которое дает уникальные правовые и налоговые преимущества", - добавил Шмыгаль.

Йошимаса Хаяши заявил, что Япония передаст Украине 24 крана для гуманитарного разминирования. Японские предприниматели, в свою очередь, представили конкретные проекты сотрудничества, в частности, в сферах связи, инфраструктуры и медицины.

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Напомним: 

Ранее сообщалось, что Япония предоставит Украине помощь на сумму до 7 миллиардов долларов.

Япония Шмыгаль бизнес
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