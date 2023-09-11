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Бизнес Японии предлагает современные технологии для ускорения восстановления Украины

Понедельник, 11 сентября 2023, 10:07 - Анастасия Дячкина

Бизнес Японии готов приобщиться к восстановлению Украины и предлагает ряд современных технологий, способствующих ускорению обновления.

Об этом шла речь во время встречи министра экономики Юлии Свириденко с представителями бизнес-делегации Японии.

К примеру, в городе Буча предлагают создать зеленую индустриальную зону площадью 3 тыс га. Там будут осуществлять производство зеленого водорода – это будет способствовать энергетической независимости Бучи.

Также японский бизнес предлагает технологии, применение которых будет полезно в процессе восстановления Украины, в частности:

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  • медицинские технологии и программы для прогнозирования, профилактики и лечения ПТСР и расстройств, связанных со стрессом;
  • системы очистки питьевой воды с функцией автономной и обслуживания;
  • системы для научной поддержки агропроизводства и т.д.

В свою очередь украинская сторона презентовала наработанные украинские проекты для привлечения инвестиций.

Во встрече принимали участие представители компаний, работающих в сферах здравоохранения, электронной коммерции, коммуникации и финансовых технологий, производства транспорта и промышленных товаров, таких как Rakuten, Allm и другие.

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Экономическая правда

Япония Минэкономики
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