Скандальное дело Полтавского ГОКа Жеваго получило продолжение: разоблачена схема на 157 млрд

Должностные лица горно-обогатительного комбината, конечным бенефициаром которого является бывший подсанкционный народный депутат VII и VIII созывов, наладили незаконную "схему" по использованию полезных ископаемых на 157 млрд грн.

Об этом говорится в сообщении Национальной полиции, которая не обнародует названия ГОКов.

В то же время, по данным источника УП, речь идет о Полтавском горно-обогатительном комбинате, который принадлежит Константину Жеваго.

Как установили сотрудники Национальной полиции Украины, комбинат имел лицензию только на добычу железистых кварцитов.

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Поэтому отходы, образующиеся в процессе обогащения полезных ископаемых, должны были храниться в специально отведенных хранилищах. Однако фигуранты, не имея соответствующей лицензии, обрабатывали их, а полученный щебень различных фракций реализовывали субъектам предпринимательской деятельности.

При этом, отходы, полученные в результате дробления и обогащения железистых кварцитов, также относятся к полезным ископаемым общегосударственного значения. Это подтвердил вывод экспертного исследования.

Следовательно, на их использование необходимо было получить соответствующую лицензию. Об этом должностные лица комбината знали, ведь до 2015 года у них такая лицензия была.

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Установлено, что в период 2015-2021 годов незаконно было добыто более 20 млн кубометров полезного ископаемого, а сумма нанесенного ущерба составляет более 157 млрд грн убытков.

В ходе следствия полицейские собрали доказательную базу, которая стала основанием для сообщения причастным лицам о подозрении. Поэтому председателю правления горно-обогатительного комбината сообщили подозрение по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

незаконная добыча полезных ископаемых (ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 240);

злоупотребление полномочиями (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364-1).

Напоминаем:

В конце июня 2023 года ГБР во взаимодействии с СБУ и Офисом генерального прокурора сообщило о подозрении руководству и начальникам отделов ЗАО "Полтавский горно-обогатительный комбинат", который принадлежит олигарху-беглецу Константину Жеваго.

Следствие установило, что должностные лица комбината противоправно завладели почти 400 миллионами гривен от добычи и дальнейшей реализации полезных ископаемых государственного значения без соответствующих разрешений.

В июле пресс-служба Константина Жеваго заявила, что сообщения о мерах пресечения должностным лицам "Полтавского горно-обогатительного комбината" по уголовному делу о якобы реализации отходов добычи железной руды, содержат манипулирование общественным мнением.